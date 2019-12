Die Zahlen zeigen deutlich: Es ist höchste Zeit zu handeln. Doch anstatt vorschnell die Security-Zügel fester anzuziehen, lohnt sich ein Blick aus der Vogelperspektive.

Das unsachgemäße Handeln vieler Kollegen hat einen Grund: neue Arbeitsgewohnheiten. Besonders Millennials, die heute den Großteil der Belegschaft ausmachen und morgen in den Führungsetagen sitzen, legen neue Gepflogenheiten an den Tag. Wie die Studie ‚Unleash the Creative Force of Today’s Workers‘ zeigt, haben sie einen hohen Usability- und Geschwindigkeitsanspruch an ihre Arbeitsmittel und wollen nicht in ein altbackenes Anwendungskorsett gezwängt werden.

Für die IT bedeutet das: Der Erfolg der Sicherheitsstrategie steht und fällt mit der Frage, welche Anforderungen Wissensarbeiter heute an ihren Arbeitsplatz stellen – und wie die IT diesen Anforderungen mit der richtigen Infrastruktur begegnet, sodass genügend Zeit für strategische Transformationsaufgaben bleibt.

Auch die Etage darüber und HR-Abteilungen dürfen moderne Arbeitsgewohnheiten und -anforderungen nicht ausklammern: Laut einer Umfrage von Dell EMC leistet eine gebremste / unzufriedene Belegschaft nicht nur deutlich weniger, sondern wandert im Worst Case aufgrund einer trägen IT sogar zur Konkurrenz ab. Und das kann auf Dauer genauso wachstumshemmend sein, wie ein Datenleck.