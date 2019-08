Augmented Reality (AR) bezeichnet laut den Analysten von Gartner die Nutzung von Echtzeit-Informationen in Form von Text, grafischen Elementen, Audio oder anderen virtuellen Erweiterungen, die mit Objekten aus der realen Welt verknüpft werden. Genau das unterscheidet AR auch von Virtual Reality (VR), bei der eine computergenerierte 3D-Umgebung erzeugt wird, die den User „umgibt“ und auf seine Handlungen reagiert. Das geschieht im Regelfall mit Hilfe von Virtual-Reality-Devices (etwa VR-Brillen) und der Head-Tracking-Technologie in Kombination mit Handschuhen oder Controllern, die die Handbewegungen des Nutzers tracken und auch für haptisches Feedback sorgen. Systeme, die an bestimmte Räume gekoppelt sind, können eine VR-Erfahrung für mehrere User erschaffen, sind in der Regel aber hinsichtlich ihrer Interaktionsmöglichkeiten limitiert.

Darüber hinaus wird unser Leben vor allem von Automatisierung geprägt sein, was 46 Prozent der Entscheider annehmen lässt, dass wir endlich mehr von unserem allerwichtigsten Asset haben: Zeit. Auf der anderen Seite ist aufgrund dieser Entwicklungen stark davon auszugehen, dass die Themenbereiche Security und Datenschutz sich zu alltäglichen Sorgen entwickeln – zumindest sind davon 44 Prozent der Befragten überzeugt.

Geht es um unsere Art zu arbeiten, geht fast die Hälfte (46 Prozent) der befragten C-Level-Entscheider davon aus, dass insbesondere die Augmented-Reality-Technologie für fundamentale Veränderungen sorgen wird. Produktivitätsgewinne durch eine weiter steigende Collaboration stehen für 49 Prozent der Studienteilnehmer in Aussicht, während 42 Prozent davon ausgehen, dass die Job-Zufriedenheit in ihrer Gesamtheit steigt, weil ungeliebte, repetitive Aufgaben an Maschinen ausgelagert werden.

Das kann zum Beispiel durch Robotic Process Automation (RPA) geschehen. Dabei handelt es sich um ein (in der Regel als Software angebotenes) Tool, das über verschiedene Scripts zu Automatisierungszwecken konfiguriert werden kann. Die so erschaffenen Bots können ausgewählte Tasks emulieren – beispielsweise innerhalb von Geschäfts- oder IT-Prozessen. In der Praxis kann das beispielsweise der Datenaustausch zwischen verschiedenen Applikationen sein. Dabei macht sich RPA eine Kombination aus User-Interface-Interaktionen und Deskriptor-Technologien zu Nutze.

Interessant ist insbesondere auch der Blick auf die Branchen im Jahr 2030, die sich durch Disruption wesentlich verändern werden: Hierbei nimmt der Technologie-Sektor (40 Prozent) den Spitzenplatz unter den Befragten ein, gefolgt vom Finanzsektor (33 Prozent), der Automotive-Branche (29 Prozent) und der produzierenden Industrie (25 Prozent).

Smarte Maschinen und ganz generell die Interaktion von Mensch und Maschine werden demnach die kommenden Jahre maßgeblich prägen – sowohl im beruflichen, als auch im privaten Bereich.

Welche Entwicklungen die befragten Top-Entscheider für diesen Bereich als realistisch – beziehungsweise unrealistisch – erachten, wie sie den Status Quo der digitalen Transformation im Unternehmensumfeld einschätzen und welche Umstände dem Erfolg solcher Initiativen entgegenstehen – das lesen Sie im ausführlichen Berichtsband zur Studie.